Ainda em busca de somar os primeiros pontos na Liga, o Marítimo defronta neste domingo o Santa Clara nos Açores após uma semana na qual chegaram a sair notícias sobre uma possível saída de Vasco Seabra do comando técnico.

«São coisas naturais e normais. Vivemos com alguma serenidade relativamente a isso. Obviamente, não vou estar a negar ou a mentir e dizer que são notícias agradáveis ou que não mexem com o que quer que seja», afirmou, garantindo porém que o grupo de trabalho está «muito fechado e ligado».

Nos últimos tempos tornou-se notória a falta de sintonia plena entre clube e SAD, com o presidente Rui Fontes a ameaçar tomar «medidas drásticas» e assumir o controlo da SAD.

«Não fico nada perturbado com aquilo que são as divergências. Aquilo que é o nosso foco é o trabalho diário. O Vasco Seabra não é importante aqui, nunca foi desde a primeira hora que chegou. O importante aqui foi sempre o Marítimo e é dessa forma que eu encarei o projeto e encaro todos os dias o meu trabalho», o técnico dos maritimistas.

Vasco Seabra falava na antevisão ao duelo a contar para a 5.ª jornada da Liga, tendo-se mostrado confiante numa boa reação. «Sentimos que a equipa está mais competitiva e competente. Os reforços que chegaram antes estão mais preparados neste momento, porque passou mais uma semana», disse o treinador do Marítimo na antevisão ao jogo.

O conjunto madeirense já poderá contar com o reforço Joel Sonora, que chegou esta semana, ainda antes de Gonçalo Cardoso, Geny Catamo e Percy Liza, que fecharam o plantel nas últimas horas do mercado. Rafael Brito também poderá ser opção, já que está recuperado de um problema físico.

«Não nego que apesar dos reforços preferia que já tivessem estado em estágio com os restantes, porque sinto uma convicção plena que temos um plantel muito competitivo, capaz e com várias opções de qualidade para qualquer lugar», disse ainda Seabra.

Sobre o adversário, que também continua sem ganhar na Liga e soma apenas um ponto, Vasco Seabra teceu palavras elogiosas.«Sentimos que vai ser um adversário difícil, que também teve um início duro. Vão ser duas equipas a procurar a vitória», projetou o treinador de 38 anos.

Para o jogo com o Santa Clara, Zainadine é baixa confirmada. O defesa-central moçambicano contraiu uma lesão muscular no jogo anterior com o Portimonense e vai estar ausente nas próximas semanas.