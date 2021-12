Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Vizela (2-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

- Foi uma vitória importante, um compromisso muito grande de todo o grupo, uma paixão muito grande por trabalhar e entregar a vitória aos colegas que estão em casa, num momento difícil para todos, com muita instabilidade durante a semana. Naturalmente, com prazer também por ver os jogadores da nossa estrutura a estrearem-se [Filipe Cardoso e Miguel Sousa], com qualidade, e a mostrarem que estão cá para nos ajudar. Quero dar também uma palavra ao treinador da nossa equipa B, e à restante estrutura, porque é muito importante para nós a forma como se entregaram e nos ajudaram.

- Foi uma vitória justa, merecida. Mesmo antes da expulsão fomos dominadores. O Vizela saía em transição, tentou esticar o jogo para as nossas costas durante toda a primeira parte, mas penso que fomos sempre mais dominadores. Tivemos mais posse de bola, mais capacidade para chegar ao último terço, e depois, naturalmente, com a expulsão, esse domínio acentuou-se. Fomos justos vencedores.

[Surto de covid-19]

- É uma situação muito delicada, muito complicada de gerir. Fomos além daquilo que eram as nossas obrigações porque queremos zelar pela saúde de todos. Testámos com antigénio, e a partir do momento em que foi detetado [surto], fomos ao fundo da questão, expusemos-nos à possibilidade de perder mais jogadores, fazendo os testes PCR, porque quisemos quebrar a corrente. Tivemos jogadores com resultados inconclusivos que acabaram por dar negativo, outros positivo. Criou uma instabilidade muito grande no grupo, mas mantivemos o foco. Sentimos que os nossos jogadores tiveram um comportamento excecional. Estamos numa situação delicada, o país está numa situação delicada, e temos todos de zelar pela saúde uns dos outros.