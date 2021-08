Júlio Velázquez, treinador do Marítimo, encara a receção ao Sp. Braga, jogo da primeira jornada da nova edição da Liga, marcado para este sábado (20h30), «com entusiasmo, ambição e otimismo».

«Sabendo que é o primeiro jogo do campeonato e que ainda faltam muitas coisas por construir, temos de continuar a trabalhar e a evoluir, melhorando ainda mais a nossa dinâmica de jogo», destacou o treinador espanhol, na conferência de imprensa que teve lugar no complexo em Santo António.

Para Velázquez, o Sp. Braga «é uma grande equipa, que tem vindo a aproximar-se dos três grandes, muito bem trabalhada pelo seu treinador e que apresenta um bom plantel, recheado de muitas possibilidades, com jogadores com grande qualidade e muito dinâmicos».

O Marítimo perdeu recentemente na Taça da Liga diante do Boavista (0-1), mas o técnico, de 39 anos, não assume uma alteração tática, referindo apenas que o foco da preparação do jogo esteve na sua equipa.

«Sempre com a ideia base de que o mais importante somos nós. Para mim, normalmente, em cada jogo oficial, 70 por cento é sobre nós e os restantes 30 por cento do trabalho vai mudar durante a semana com base nas conotações e princípio do jogo da equipa adversária», comentou.

Júlio Velázquez, que assumiu o comando técnico do Marítimo na ponta final do último campeonato, defende a importância de «manter uma ideia e ir melhorando com o tempo, de forma permanente».

O treinador dos madeirenses destacou ainda vários objetivos para a sua equipa dentro das quatro linhas. «Ser da melhor maneira possível, os protagonistas com bola e jogar mais no campo adversário. Vai haver dias que vão conseguir, outros não», referiu.

Em relação ao mercado, o treinador espera ainda pela chegada de mais reforços, além dos doze que já foram apresentados. «O mercado é dinâmico, até ao último dia tudo pode acontecer. Fechado não está, porque faltam chegar jogadores», frisou ainda.