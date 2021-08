Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Sp. Braga (0-2), em jogo da primeira jornada da Liga:

- Acho que fizemos um bom jogo, na globalidade. Custou-nos um bocadinho entrar na primeira parte, mas depois equilibrámos e acabámos por cima. Tivemos duas situações em que, se tivéssemos decidido um pouco melhor, podíamos ter marcado. Mesmo assim, terminámos a primeira parte por cima.

- Na segunda, foi um jogo equilibrado, e o que marca é o lance do canto [que deu origem ao primeiro golo]. Ainda assim, reagimos bem, mas a qualidade do Ricardo Horta, no livre, acabou por nos ferir. Tentámos fazer o possível, dentro das opções que tínhamos, mas fomos condicionados cedo pela alteração que fomos obrigados a fazer, do Joel. Em linhas gerais, acho que fizemos um bom jogo, gostei de como fomos equilibrando o jogo até acabar por cima na primeira parte. Há coisas positivas e outras a melhorar. Estamos ainda em construção.

[Já conhece a gravidade da lesão de Joel Tagueu?]

- Ainda não. Acabei o jogo morto e ainda não falei com o departamento médico. Deixa-nos condicionados, mas espero que não seja grave, ainda que o Alipou tenha entrado bem e feito o que lhe pedimos.