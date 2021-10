V. Guimarães e Marítimo defrontam-se nesta sexta-feira na abertura da 9.ª jornada da Liga.

Julio Velázquez, treinador dos insulares, apontou à conquista dos três pontos. «Temos de argumentar o suficiente para estar em posição de conseguir um resultado positivo. A vitória seria extraordinária, num cenário idílico», disse na antevisão ao jogo

Velázquez reconheceu que o conjunto orientado por Pepa tem «muita qualidade individual» e que luta por outros objetivos, mas vincou que tem pontos fracos que os maritimistas vão tentar explorar. «É uma equipa que também tem fragilidades. Vamos tentar, com toda a humildade do mundo, que o nosso potencial e pontos fortes se evidenciem.»

O treinador do Marítimo relativizou o facto de a sua equipa não ganhar desde a 2.ª jornada do campeonato. «Há que contextualizar e analisar as coisas com perspetiva. É certo que no campeonato podíamos ter mais dois, três, quatro pontos sem problema nenhum, mas, por detalhes, não conseguimos», referiu, aludindo ao ponto escapado em Alvalade na derrota com o Sporting por 1-0 já perto do fim e um empate a dois em casa com o Arouca, no qual os visitantes marcaram também já nos minutos finais.

Ainda assim, Velázquez assumiu total responsabilidade pelo momento da equipa, que está no 13.º lugar da Liga com 7 pontos e já está fora da Taça da Liga e da Taça de Portugal. «Houve detalhes que nos penalizaram muito. o normal era seguir nas duas taças. A Taça de Portugal é uma competição muito bonita e queríamos continuar, sem dúvida nenhuma. Feriu-nos o orgulho.»

O V. Guimarães-Marítimo joga-se nesta sexta-feira a partir das 20h15.