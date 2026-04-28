Maritimo
Há 1h e 30min
VÍDEO: Marco Leite homenageia Jorge Costa após subida do Marítimo
Antigo defesa representou os madeirenses em 1991/92
SS
Outrora adjunto de Jorge Costa, Marco Leite, de 52 anos, vestiu uma camisola do amigo durante o Benfica B-Marítimo, que culminou na promoção dos madeirenses à Liga. No relvado do Seixal, o agora adjunto de Miguel Moita emocionou-se ao homenagear Jorge Costa, com quem trabalhou, por exemplo, no AVS, Académico de Viseu, Farense, Arouca, Paços de Ferreira e Académica.
Enquanto jogador, Jorge Costa foi emprestado pelo FC Porto ao Marítimo na época 1991/92.
