A três minutos do intervalo, Pepe empatou para o FC Porto frente ao Marítimo. Alex Telles cobrou o canto do lado esquerdo do ataque portista e o central português fez o empate de cabeça.

FC PORTO-MARÍTIMO, AO MINUTO

Ora veja:

div id="video-container-direct" style="position: relative;padding-bottom: 55%;padding-top: 35px;height: 0;overflow: hidden;"> <