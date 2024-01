Pedro Banga, médio angolano de 20 anos, faleceu este domingo, dia 31 de dezembro de 2023, em Luanda, onde passava férias. Na temporada passada (2022/23) representou os sub-23 do Marítimo, tendo jogado 15 jogos.

De acordo com a Angosport Magazine, o jovem, que em 2019 representou a seleção de Angola no Mundial de sub-17, colapsou em campo, após uma partida de futebol com os amigos, no campo do IMNE Marista, em Luanda.

Os colegas ainda tentaram reanimar o jovem futebolista, antes de ser levado ao Hospital de Prenda. Apesar dos esforços, Banga acabaria por perder a vida.