O treinador do Marítimo, João Henriques, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Mafra (4-2, após prolongamento), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Acontece de tudo um pouco nesta altura. Aos 90+5 minutos um jogador canhoto faz um golo de pé direito daquela forma. Não é muito comum, mas mérito para o Murilo. Temos a obrigação de saber reagir a isso tudo. Esta situação pesa muito, numa altura em que procuramos a primeira vitória. Na primeira parte do prolongamento fomos competentes no processo defensivo, mas com dificuldades em chegar ao ataque. Depois na segunda parte, na primeira situação que o Mafra tem faz golo. E depois, com as questões mentais da equipa, era muito difícil dar a volta.

[Conversa com os adeptos no final do jogo] É uma situação normal. Já no Bessa tivemos uma massa adepta grande a acompanhar-nos, que querem ajudar. É o acreditar. Esta é uma situação de acreditar no que podemos fazer, foi essa a mensagem passada. Queremos que eles nos continuem a acompanhar. Foi uma conversa saudável.

[Acredita que vão dar a volta?] Com toda a certeza. Já demonstrámos bem isso nos últimos dois jogos para o campeonato, nos quais fomos muito infelizes. Quando encontrarmos a primeira vitória esse peso vai desaparecer, e acredito que isso será já no próximo jogo.

[Expulsão] No primeiro cartão o jogador tinha razão em queixar-se. O segundo amarelo é bem mostrado porque é uma situação de transição. Perdemos por culpa própria. Não podemos deixar acontecer aquele segundo golo. Neste momento, as nossas bolas batem no poste e saem, ao contrário entram. Estamos nessa fase da época.»