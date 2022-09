O Marítimo defrontou neste sábado a equipa de sub-23 e venceu por 3-1, num jogo-treino que ficou marcado pelo regresso do guarda-redes Matous Trmal, cedido pelo Vitória de Guimarães e que está totalmente recuperado de uma lesão na mão.

Até foi o conjunto de sub-23 a adiantar-se no marcador por Jhon Rovira, mas Chucho Ramírez, empatou antes do intervalo. No segundo tempo, Joel Tagueu bisou e garantiu o triunfo do conjunto de João Henriques.

Recorde-se que o técnico dos madeirenses ainda não pode contar com os lesionados Pedro Teixeira, Zainadine, Matheus Costa, Pablo Moreno, Percy Liza e Geny Catamo.