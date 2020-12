Rodrigo Pinho, jogador do Marítimo, foi eleito o avançado da Liga em novembro.

O avançado brasileiro recolheu 23 por cento das preferências de voto dos treinadores principais do campeonato e superou Galeno, do Sp. Braga com 17 por cento, o benfiquista Darwin Nuñez, com 16 por cento.

Recorde-se que Matheus (Sp. Braga) foi considerado o guarda-redes do mês, Pedro Porro (Sporting) o lateral e Pedro Gonçalves, também do Sporting, foi eleito o melhor médio.