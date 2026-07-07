Maurice Osei Boakye reforça o ataque do Marítimo e assinou até junho de 2029. O alemão de 21 anos, talhado para jogar como ponta de lança ou extremo esquerdo, fez 17 golos e duas assistências em 26 jogos pela equipa B do Hamburgo na última época, na quarta divisão germânica.

Formado entre Concordia, Hamburgo e Eimsbütteler, foi por este último emblema que se evidenciou na quarta divisão, em 2023/24. Seguiu-se meia época pela equipa B do Estugarda, rumando ao Hamburgo B em janeiro de 2025.

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