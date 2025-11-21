Um milhão de euros, o valor que definiu o futuro de Vítor Matos, Marítimo e Swansea. O 19.º classificado do Championship – segunda divisão inglesa – “bateu” o valor da cláusula de rescisão do treinador de 37 anos, condição imposta pelos madeirenses para abdicarem dos serviços do antigo adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool.

O acordo foi selado na noite desta sexta-feira e o técnico gaiense viaja na madrugada deste sábado para Inglaterra, aproveitando para assistir ao Bristol-Swansea. Este clube do País de Gales leva 17 pontos em 15 jornadas, guardando sete pontos de vantagem sobre os lugares de despromoção. Em simultâneo, a zona de subida está a oito pontos.

Desta forma, a estreia de Vítor Matos deve acontecer na noite de terça-feira (19h45), aquando da receção ao Derby County (10.º). O treinador português vai trabalhar com o compatriota Gonçalo Franco – médio ex-Moreirense e Leixões, de 25 anos – e com o brasileiro Ronald Pereira, avançado ex-Estrela da Amadora, de 24 anos.

O Swansea não compete na Premier League desde maio de 2018.

Quanto ao Marítimo, o regresso à II Liga está agendado para este domingo (14h), com a receção ao Penafiel (10.º). Os madeirenses são terceiros, com 20 pontos, em igualdade com o Torreense (2.º). Os adjuntos Tozé Mendes e Diogo Medeiros vão assumir o período interino, juntando-se mais tarde a Vítor Matos.

«Este é um projeto de vida. Acho que todos queremos o melhor para nós e as nossas famílias. São decisões que temos de tomar», disse Vítor Matos na conferência de imprensa de despedida.

Ora, o Marítimo reagiu via redes sociais: «Obrigado por tudo, Vítor Matos! O emblema verde-rubro expressa o mais sincero agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e contributo prestados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do Marítimo. A Vítor Matos, desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais para o seu futuro».

Aos 37 anos, Vítor Matos conta com passagens pela formação de Trofense, FC Porto e Shandong Luneng, além de ser adjunto no Liverpool e Salzburgo. No Marítimo venceu seis dos 12 jogos.