O Marítimo anunciou esta quinta-feira a contratação de Brayan Riascos.

O avançado colombiano está assim de regresso a Portugal, ele que já jogou no Trofense, no Famalicão, na Oliveirense e no Nacional da Madeira.

Emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, Riascos assinou um contrato válido com o Marítimo até ao final da presente temporada.