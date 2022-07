O Marítimo anunciou neste domingo a contratação do avançado espanhol Pablo Moreno.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o jogador de 20 anos, antes de se juntar aos insulares, desvinculou-se do Manchester City, que fica com opção de recompra do passe.

Pablo Moreno dividiu a formação pelo Barcelona e pela Juventus, tendo sido contratado em 2020/21 pelo Manchester City, que o emprestou nas duas últimas épocas aos espanhóis do Girona, recém-promovido ao principal escalão do país vizinho.