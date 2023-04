O treinador do Marítimo, José Gomes, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Paços de Ferreira (3-1), em jogo da jornada 28 da Liga:

[Exibição mais consistente desde a sua chegada ao Marítimo?] Talvez, mas antes de abordar essa questão, gostava de, mais uma vez, agradecer o apoio extraordinário e a presença dos nossos adeptos no estádio. É difícil encontrar paralelo no futebol português. Neste jogo 20 mil da I Liga, fica marcado com o brio dos nossos adeptos a apoiar, com toda a gente com as cores do Marítimo.

Respondendo à questão do jogo, foi provavelmente o mais consistente porque não se pode falar assim de oportunidades do Paços de Ferreira. Houve em muitos momentos o controlo do jogo do Paços de Ferreira, mas o caminho para a baliza acabou sempre por estar bem fechado.

[Hoje foi um Marítimo de transições?]

Começamos com o Vidigal e o Riascos no meio, claramente à procura que eles explorassem esse espaço, pois sabíamos que o Paços de Ferreira iria dar continuidade àquilo que tem vindo a fazer, de um futebol bem jogado e que assume o controlo do jogo com a bola. Isso traz sempre alguns riscos e dá mais espaços, que nem sempre aproveitámos. Curiosamente, é quando alteramos, com Riascos para a direita e com Xadas atrás do Vidigal, que surge o primeiro golo. Mas realmente fez parte do plano de jogo e os jogadores interpretaram na perfeição.

[Foi um triunfo de seis pontos?] Acrescentaria mais um, como disse na antevisão. São sete pois no confronto direto [com o Paços] também estamos em vantagem. Foi um jogo muitíssimo importante para podermos continuar na luta da permanência sem recurso ao playoff. Não dependemos em absoluto de nós, mas podemos vir a depender de nós depois de alguns resultados e quando chegar o jogo com o Estoril na última jornada.

[Em casa está a correr bem. E fora?]Tive a oportunidade de falar com algumas dezenas de adeptos no final do jogo com o Arouca [último jogo fora], e há adeptos que são realmente uns sofredores, pois só vão ver jogos fora, por trabalharem, viverem ou estudarem lá. Ainda não viram, desde que eu cheguei, uma vitória. Mas tenho agora de levar esta garra para esses jogos também.»