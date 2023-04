O Marítimo anunciou esta quinta-feira a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o avançado Percy Liza.

«O CS Marítimo informa que chegou a acordo com o jogador Percy Liza para a rescisão do seu contrato», lê-se, no comunicado dos madeirenses, que acrescenta ainda que o jogador peruano de 23 anos vai regressar ao Sporting de Cristal, clube ao qual pertence.

Liza, refira-se, havia sido afastado do plantel no início do mês. José Gomes, técnico do Marítimo, acusou o jovem de não estar 100 por cento comprometido com a equipa.

«Estamos numa guerra e, para conseguir ganhá-la, temos de ter todas as nossas forças apontadas na mesma direção. Se, eventualmente, há uma força, elemento ou espingarda que não está exatamente no alinhamento que desejamos, tem de sair», justificou, na altura.

Percy Liza despede-se do Marítimo ao fim de 15 jogos, no qual marcou um golo.