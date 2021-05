O Sporting venceu na manhã desta quarta-feira o Marítimo, por 2-0, na Madeira, em jogo de acerto de calendário da fase de apuramento de campeão nacional de futebol feminino, relativo à 10.ª jornada.

As leoas, invictas nesta fase, construíram a vitória com um golo em cada parte. Raquel Fernandes inaugurou o marcador aos oito minutos e Ana Borges fixou o 0-2 final no marcador, ao minuto 86 de jogo.

Com este triunfo, a equipa comandada por Susana Cova ascendeu à liderança isolada, com 34 pontos, fruto de 11 vitórias e um empate. Tem mais um ponto que o Benfica, segundo classificado, que é, além do Sporting, a outra equipa com hipóteses matemáticas de chegar ao título.

Faltam duas jornadas para o final da prova. A próxima, a 13.ª, tem os jogos: Torreense-Marítimo (15 maio), Albergaria-Famalicão, Benfica-Condeixa e Sp. Braga-Sporting (estes três jogos a 16 de maio).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 34 pontos

2.º: Benfica, 33

3.º: Famalicão, 22

4.º: Sp. Braga, 21

5.º: Albergaria, 15

6.º: Torreense, 7

7.º: Marítimo, 6

8.º: Condeixa, 1