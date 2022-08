As declarações do presidente do Marítimo, Rui Fontes, causaram surpresa nos responsáveis da SAD do clube madeirense. Fontes revelou que ia assumir a liderança da sociedade para espanto de João Luís, que dirige a SAD.

O responsável pela SAD do Marítimo, João Luís, manifestou-se hoje surpreendido pelo anúncio da sua destituição por Rui Fontes, presidente do clube da I Liga de futebol, que revelou que vai assumir a sociedade em declarações ao Diário de Notícias da Madeira, após a terceira derrota em três jogos da equipa na Liga.

«Fui surpreendido com aquela notícia quando aterrei esta manhã. Manifestei logo essa minha surpresa ao presidente [Rui Fontes] e sugeri uma reunião para hoje, mas não foi possível», revelou João Luís à chegada ao complexo desportivo do clube, citado pela Lusa.

«Vou estar aí [na Madeira] amanhã [hoje] de manhã e vou tomar medidas drásticas. Vou tomar conta da SAD, quer eles queiram, quer eles não queiram», destacou Rui Fontes àquele diário regional, após a goleada em Braga, por 5-0.

João Luís garante que a relação com o dirigente máximo é ótima, mas não esperava ficar «a saber muitas destas coisas pela comunicação social».

De resto, o responsável da SAD explicou que na sociedade madeirense «todos estão com as mesmas dúvidas».

«Obviamente, que não é fácil trabalhar num clube ou numa estrutura onde as pessoas não são desejadas. Nunca entrei aqui a pensar nestas coisas, mas sim focado naquilo que acho importante que é a melhoria do clube associado ao projeto do futebol e esse caminho tem sido traçado», referiu o antigo futebolista.

Ora, já depois destas declarações de João Luís, o presidente Rui Fontes voltou a falar ao Diário da Madeira para dizer que só esta noite chega de Porto Santo e que, portanto, se reúne com João Luís, e não com outros elementos da SAD, nesta terça-feira.

«Nesta altura temos é de trabalhar em prol da equipa», disse.