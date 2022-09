O presidente do Marítimo, Rui Fontes, marcou uma Assembleia Geral (AG) de acionistas que tem como ponto principal a destituição da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), informa a Lusa.

A AG irá acontecer a 10 de outubro, pelas 19:00, no Complexo Desportivo do Marítimo em Santo António, com a «deliberação sobre a destituição de todos os membros do conselho de Administração da Marítimo da Madeira – Futebol SAD», como ponto um da ordem de trabalhos.

Refira-se que as divergências entre a direção de clube e SAD começaram quando o Rui Fontes, após a terceira jornada da Liga e goleada sofrida em Braga afirmou que ia assumir o comando da sociedade.

«Vou estar aí [na Madeira] amanhã [hoje] de manhã e vou tomar medidas drásticas. Vou tomar conta da SAD, quer eles queiram, quer eles não queiram», dissera ao Diário de Notícias da Madeira, o presidente do clube.

Os membros da SAD, pela voz do líder João Luís, mostraram-se surpreendidos.

Escreva a Lusa que a AG prevista para o próximo mês tem ainda como pontos a abordar a «deliberação sobre a designação de todos os membros do Conselho de Administração da Marítimo SAD até ao final do mandato em curso», ou seja até novembro.