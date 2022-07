O Marítimo bateu o Santa Clara (1-0), esta sexta-feira, em jogo de estreia do Torneio Insular, que serviu também de apresentação do conjunto da Madeira aos adeptos.

Matheus Costa marcou o único golo da partida, aos 43 minutos, na sequência de um canto convertido por Stefano Beltrame.

O Marítimo conquistou os três pontos, mas para assegurar uma possível igualdade pontual no final do torneio, foram cobradas grandes penalidades, com o Santa Clara a vencer por 2-3, após 14 penáltis.

De assinalar ainda que o árbitro da partida foi o lusodescendente Victor Gomes, que dirigiu a final da Taça das Nações Africanas (CAN), e que vai estar no Mundial 2022. Filho de pais madeirenses, tinha o sonho de apitar um jogo na terra natal dos seus progenitores, que já não visitavam a ilha há mais de quatro décadas.

Já o novo relvado, substituído durante a pausa de verão, apresentou-se ainda na primeira parte do encontro muito danificado, com relva levantada e alguns buracos.