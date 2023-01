Declarações de André Vidigal, jogador do Marítimo, na flash interview à Sport tv após o triunfo sobre o Sporting, por 1-0, no Estádio dos Barreiros, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«[Mais importante do que o prémio de homem do jogo foi o resultado?] Este prémio é de toda a equipa, staff, toda esta estrutura que merece o que passámos hoje. Houve muito esforço e sacrifício durante estas semanas, preparámos muito bem o Sporting, conseguimos aquilo que mais queríamos, que eram os três pontos.

[Era o resultado que faltava para tirar o Marítimo desta posição?] Exato. Agora é continuar a trabalhar, pensar no próximo fim de semana com o Vizela. Vamos atrás dos nossos objetivos e vamos conseguir.

[Satisfeito com a exibição no plano individual?] Fico sempre agradecido por estes prémios, é o reconhecimento do trabalho que tenho feito e espero continuar este momento que estou a atravessar na minha carreira.»