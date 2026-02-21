Num duelo do topo da II Liga, o Marítimo venceu na receção ao Sporting B (1-0), na 23.ª jornada. Na tarde deste sábado, a primeira parte ficou marcada por várias defesas vistosas de Samu Silva, um dos melhores guarda-redes do campeonato e responsável pelo facto de o Marítimo ser a equipa com menos golos sofridos (16).

Na etapa complementar, os anfitriões reforçaram a pressão e instalaram-se nas imediações da área leonina, atingindo a vantagem no primeiro e único remate enquadrado. Estavam decorridos 77 minutos quando, na sequência de um canto, o defesa e capitão Romain Correia desviou com acerto para o terceiro golo na época.

Assim, o Marítimo atingiu a segunda vitória consecutiva e reforçou a liderança, com 47 pontos, nove de vantagem sobre o Ac. Viseu (2.º), adversário que visita a 1 de março (14h). Quanto ao Sporting B, continua no terceiro lugar, com 38 pontos, e aponta à receção ao Leixões (11.º), no sábado (11h).