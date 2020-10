O Sporting recebeu e venceu esta quinta-feira o Marítimo, por 3-2, no jogo que marcou o arranque da sétima jornada da zona Sul da Liga Revelação.

Os leões, que somaram a terceira vitória seguida após três derrotas, inauguraram o marcador por Duarte Carvalho, aos 14 minutos, num golo que fez a diferença até ao intervalo.

Na segunda parte, Bruno Tavares ampliou para 2-0 ao minuto 53. O Marítimo reduziu por Marcelo Marques aos 75 minutos, mas Renato Veiga colocou novamente a diferença em dois golos pouco depois, com o 3-1 (78m). Marcelo Marques ainda bisou, ao minuto 85, mas foi insuficiente para evitar a primeira derrota dos insulares.

Os verde e brancos chegam aos nove pontos e estão no quarto lugar, a dois pontos do Marítimo, terceiro com 11 e última equipa, nesta altura, em zona de apuramento para a fase de campeão.