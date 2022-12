Otávio Moreira, treinador interino do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da goleada consentida diante do Sporting (0-5), no Estádio de Alvalade, no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga:

Segunda parte do Marítimo foi melhor do que a primeira. O que mudou?

Corrigimos alguns aspetos, conseguimos saltar mais junto do Matheus Reis e do Gonçalo Inácio. Procurámos mais o jogo interior, a equipa subiu mais as suas linhas, pressionámos mais o Sporting. A segunda parte foi mais bem conseguida do que a primeira, foi pena termos sofrido aqueles dois golos na parte final.

Do ponto anímico, esta goleada pode vir a ter consequências para os jogadores?

- Sabemos que as derrotas deixam sempre algumas marcas. Estava mais preocupado se a nossa segunda parte não fosse como foi. A nossa primeira não foi bem conseguida, os jogadores perderam confiança com um golo logo no primeiro minuto, mas na segunda parte mostrámos que podemos fazer melhor e encarar o futuro com mais otimismo.

Terceiro treinador da época está a chegar, acha que o plantel está com predisposição para aceitar um novo treinador?

- Penso que sim, os jogadores são profissionais. As coisas na primeira metade da época não foram como queríamos, mas temos condições para fazer uma segunda parte capaz e pôr o Marítimo no lugar que merece.