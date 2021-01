Jorge Jesus pretende ter Rodrigo Pinho no Benfica já neste mês de janeiro.

O treinador encarnado considera que o reforço do ataque é tão importante como o reforço da defesa, pelo que colocou como prioritárias as chegadas de Rodrigo Pinho e de Lucas Veríssimo ao Seixal o quanto antes.

Recorde-se que Rodrigo Pinho, como o Maisfutebol escreveu, já tem um pré-acordo com o Benfica, para se transferir a custo zero no final da época, ele que acaba contrato com o Marítimo a 30 de junho.

Esta vontade de Jorge Jesus em receber já o atleta, no entanto, obriga o Benfica a alterar os dados do acordo e a negociar com o Marítimo, com quem tem de chegar a um entendimento que permita a transferência imediata.

Nesse sentido, e segundo foi possível saber, os dois presidentes, Luís Filipe Vieira e Carlos Pereira, estão a conversar diretamente, na procura de um acordo para a mudança imediata de Rodrigo Pinho para o Benfica.