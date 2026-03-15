De olho no regresso à Liga, o Marítimo alcançou a segunda vitória consecutiva na II Liga, desta feita em Alverca, casa emprestada da União de Leiria (2-1). Neste domingo, em encontro da 26.ª jornada, os madeirenses agarraram a vantagem aos 24 minutos, quando o avançado Butzke inaugurou o marcador.

Apesar do empate restabelecido pelo central Zé Pedro aos 31 minutos, o Marítimo avançou para nova vantagem aos 41 minutos, com o extremo Bouzaidi a faturar na recarga de um penálti.

Perante mais de mil adeptos do Marítimo, a turma de Miguel Moita atingiu os 53 pontos, seis de vantagem sobre o Académico de Viseu (2.º) e mais 12 pontos do que o Vizela (3.º). No sábado (15h30), os madeirenses recebem a Oliveirense (17.ª).

Quanto à União de Leiria, o emblema do Lis retomou o trilho dos desaires e continua no quinto lugar, com 38 pontos, a três do Vizela (3.º). Segue-se a visita ao Desp. Chaves (9.º), na sexta-feira (18h).