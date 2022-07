Rafael Brito é o primeiro reforço do Marítimo para a nova temporada, por empréstimo do Benfica, mas não deve ser o único.

Em declarações aos jornalistas, Vasco Seabra revelou que espera a contratação de «mais cinco, seis jogadores» neste defesa.

«Ainda vão chegar mais cinco, seis jogadores. Acreditamos que a equipa vai crescer de nível e qualidade. Não temos problemas nenhuns em garantir essa serenidade, porque estamos no terceiro treino», afirmou o treinador dos madeirenses, citado pela Lusa, e depois do empate a duas bolas com a equipa B.

A defesa e o meio-campo, diz Seabra, «estão praticamente fechadas». «A verdade é que o campeonato começa em 07 de agosto e falta mais de um mês para competirmos a sério e, portanto, vamos gradualmente trabalhando de trás para a frente e não temos dúvidas nenhumas que nos momentos certos vamos ter os acrescentos de qualidade que precisamos para a equipa chegar preparada», continuou.

«Neste momento, já vimos mais de 100 jogadores, temos um contratado e mais situações próximas de acontecer. O clube não está parado, está a trabalhar muito para que os maritimistas percebam que o plantel no final do mercado vai estar competitivo e capaz daquilo que são as exigências da competição», garantiu.

O técnico lembra que é preciso critério na hora de recrutar caras novas: «Sabemos para onde queremos ir e temos de ter essa confiança entre todos para percebermos que não andamos ao sabor daquilo que são as urgências e o desassossego de ter de acrescentar só porque sim. Não queremos cometer erros de contratar e, passadas três semanas, dizer que afinal não era isso que queríamos.»

«Aquilo que pretendemos é dar consistência ao que trouxemos do ano anterior. Queremos que o Marítimo seja cada vez mais dominador, uma equipa mais intensa, mais capaz de manter a consistência durante mais jogos e conseguir que o ‘caldeirão’ nos faça vibrar, sentir e conseguir ainda mais pontos”, destacou o treinador, de 38 anos, adiantando que é necessária para tal efeito uma equipa “com raça e uma vontade muito grande de pressionar e ter bola», atirou.