O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, garantiu esta sexta-feira que a equipa insular não está deslumbrada com as três vitórias consecutivas na I Liga e antecipou dificuldades no duelo com o Belenenses, da 19.ª jornada do campeonato, no domingo.

«Os jogadores mantêm-se com os pés bem assentes, porque sabemos que nesta Liga podemos subir escadas, mas também se cai com muita facilidade, por isso não nos deslumbramos com nada. Sentimos é que temos de continuar a trabalhar muito», afirmou Seabra, falando também, em conferência de imprensa, «de um adversário com uma vontade grande de crescer na classificação». «Se não estivermos no nosso melhor nível, vamos sofrer e passar dificuldades», afirmou Seabra, lembrando que «há dois meses o Marítimo encontrava-se apenas uma posição acima do Belenenses» na classificação.

Quando confrontado com a conquista de 16 pontos em 21 possíveis, o sucessor de Júlio Velázquez admitiu que não imaginou alcançar tantos pontos em tão pouco tempo quando chegou à Madeira, a 13 de novembro. «Nós acreditávamos que podíamos competir em todos os jogos. Estaria a mentir se achasse que, após sete jogos, poderíamos ter conquistado já 16 pontos», frisou, salientando que, apesar de estar feliz, o grupo está ainda com mais vontade de somar mais três pontos no próximo encontro.

Vasco Seabra falou ainda de Bruno Xadas, que contraiu uma entorse no joelho esquerdo no fim de novembro. O técnico sublinhou que o jogador «está a começar a ganhar forma», referindo ainda que, apesar do momento crescente na recuperação do médio, «ainda não sabe» se vai ser convocado.

O Marítimo é nono classificado com 23 pontos e recebe o Belenenses, 18.º e último, com 11 pontos, no duelo da 19.ª jornada da I Liga, agendado para as 15h30 de domingo e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol. Vítor Ferreira é o árbitro do duelo entre insulares e azuis.