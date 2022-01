O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, assumiu esta sexta-feira que os madeirenses «querem ser um adversário difícil» para o FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da Liga

Em conferência de imprensa, o jovem técnico assumiu que a sua equipa terá de sofrer, mas realçou que os jogadores maritimistas têm de manter a identidade durante o encontro.

«Vamos defrontar um adversário difícil e queremos ser também um adversário difícil. Sabemos que vamos ter de sofrer e lutar muito, mas essencialmente temos de manter aquilo que é a nossa identidade», afirmou, citado pela Lusa.

«A classificação não mente. O FC Porto tem estado muito bem, com muita dinâmica coletiva, qualidade individual associada também a uma ideia de jogo que tem crescido. A exigência do treinador e a forma como lidera o próprio processo do jogo», continuou.

Na época passada, o Marítimo venceu no Dragão por 3-2. Vasco Seabra assinava já esse resultado se pudesse.

«Nós não podemos contar com o Joel, uma baixa importante para nós. Não nos refugiamos em jogadores que faltam e, conhecendo o Sérgio [Conceição], também acredito que não se vai refugiar», respondeu, quando questionado sobre as ausências do lado dos dragões – Uribe, Díaz e Taremi estão nas respetivas seleções.

Sobre Joel, o timoneiro da formação dos Barreiros mostrou-se contra a expulsão do avançado frente ao Belenenses: «Penso que foi demasiado penalizador para o jogador e para a equipa, mas temos de avançar. Naturalmente, que surgem novas oportunidades e desafios para outros, que tenho a certeza que vão estar preparados.»

Em sentido contrário, Seabra já poderá contar com Xadas, recuperado de lesão.

O Marítimo defronta o FC Porto este domingo, a partir das 20h30.