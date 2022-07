O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, reconheceu nesta sexta-feira que ainda espera reforços para atacar a nova temporada.

«Os reforços que vieram tiveram o nosso aval, a nossa coerência do que precisávamos para as posições. Naturalmente, esperamos e queremos ter mais gente para podermos ser ainda mais competitivos», assumiu o técnico natural de Paços de Ferreira, após o triunfo diante do Santa Clara (1-0).

O técnico da equipa insular admitiu que, a uma semana do início do campeonato, não esperava ainda ter o plantel desfalcado.

«É verdade que queremos acrescentar para termos mais qualidade e sermos melhores, mas neste momento são os que temos, confiamos neles e vamos com toda a energia e força. Tenho que olhar sempre para as coisas de forma a arranjar soluções», destacou.

Neste sábado, o Marítimo disputa no sábado o último encontro do Torneio Insular, frente ao Nacional (18h00), e Vasco Seabra sublinhou que não tem muitas alternativas para rodar a equipa.

«Amanhã [sábado], vai jogar o Bernardo [Gomes], o Francisco [Gomes] e o Edgar [Costa], que também posicionamos hoje para ter mais soluções. O Bernardo e o Francisco são jogadores da nossa formação que estamos a gostar de ter e queremos aproveitar para os dinamizar, se vão ficar no plantel, provavelmente não será esse o desfecho», realçou.

O técnico maritimista mostrou-se ainda agradado com a «postura positiva» dos seus jogadores ante o Santa Clara, e entende que já começam a corresponder às suas ideias de jogo, ou seja, «uma equipa que quer ter a bola e ser dominadora», mas que ainda tem de «melhorar os índices de organização, de coesão defensiva para depois poder atacar melhor».