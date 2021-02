Pedro Gonçalves inaugurou o marcador no Marítimo-Sporting da 17.ª jornada da I Liga aos nove minutos de jogo.

Após um passe longo de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves apareceu isolado pelo corredor direito, ultrapassou o guarda-redes Amir, que saiu da área, colocando a bola no fundo da baliza. É o seu 13.º golo na época, todos no campeonato, no qual reforça o estatuto de melhor marcador.