O futebolista brasileiro Renê Santos, do Marítimo, foi eleito o defesa do mês de junho da I Liga, numa votação feita pelos treinadores do principal campeonato português.

O defesa de 28 anos teve, de acordo com os dados da Liga de clubes, 11,10 por cento dos votos, superando o colega de equipa Zainadine (dez por cento) e Fabiano, do Boavista (8,89 por cento).

Renê foi titular e totalista nos cinco jogos da equipa em junho, ante V. Setúbal (empate 1-1), FC Porto (derrota por 1-0), Gil Vicente (vitória por 2-1), Portimonense (derrota por 3-2) e Benfica (vitória por 2-0), contribuindo para os sete pontos alcançados pela formação orientada por José Gomes, que está mais perto de garantir a permanência na prova.

O Marítimo é 12.º classificado, com 34 pontos. Joga ante o Boavista, no Estádio do Bessa, às 19 horas de quarta-feira, no jogo inaugural da 31.ª jornada.