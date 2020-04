Mark Cuban, proprietário dos Dallas Mavericks, clube da NBA, surpreendeu ao revelar este domingo que está a ponderar candidatar-se de forma independente às eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, marcadas para novembro de 2020.

O motivo está relacionado com as consequências no país provocadas pela Covid-19. «São circunstâncias únicas. Nunca considerei isto como uma prioridade há um mês mas as coisas mudaram de forma rápida e dramática», confessou à Fox News.

Ainda assim, Cuban diz que essa possibilidade para já ainda está longe de acontecer, apesar de nunca se saber o dia de amanhã. «Hoje diria que provavelmente não, que não iria acontecer. Mas tanta coisa pode mudar, nunca se sabe. Isto é algo que nunca vimos antes. Isto são circunstâncias únicas e não vou apenas dizer que não. Não sabemos o que pode acontecer entre agora e novembro», referiu o dono dos Mavs.