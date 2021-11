Nikola Jokic foi suspenso por um jogo depois da agressão a Markieff Morris, no duelo entre os Nuggets e os Heat.



Tanto o MVP da fase regular do ano passado como o extremo da equipa de Miami foram expulsos do encontro. Morris deu um empurrão ao sérvio que não gostou e atirou-o ao chão quando este estava de costas. Em resultado do episódio, Markieff foi multado em 50 mil dólares.



No final do encontro os jogadores do Heat aguardaram por Jokic na zona de acesso aos balneários, imagem essa que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Mais tarde, no Twitter, os irmãos de Jokic trocaram palavras mais quentes com o irmão de Markieff, Marcus.



«Esperou até que o meu irmão se virasse de costas. Anotado», escreveu Marcus Morris, jogador dos Clippers.



Ora, a resposta chegou em jeito de ameaça. «Devias deixar isto em vez de vir a público ameaçar o nosso irmão. O teu irmão jogou sujo primeiro. Se fizeres alguma coisa, podes ter a certeza que vamos estar atentos», escreveram os irmãos do sérvio.