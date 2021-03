Marko Grujic integra a convocatória da seleção Sérvia para o triplo compromisso com a República da Irlanda, Portugal e Azerbaijão, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

O médio do FC Porto faz parte da lista divulgada esta sexta-feira pelo selecionador Dragan Stojkovic, da qual fazem parte 30 jogadores. Nemanja Gudelj, antigo médio do Sporting, e Mitrovic, Djuricic, Zivkovic e Jovic, jogadores que passaram pelo Benfica, também faz parte das escolhas do treinador de 56 anos, assim como Racic, jovem que representou o Famalicão na época passada.

A Sérvia recebe Portugal no dia 27 de março, três dias depois de defrontar também em casa a República da Irlanda. No dia 30 do mesmo mês, joga em Azerbaijão.

A convocatória da Sérvia:

Guarda-redes: Pedrag Rajkovic (Reims), Marko Dmitrovic (Eibar) e Djordje Nikolic (Basileia);

Defesas: Stefan Mitrovic (Estrasburgo), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Uros Spajic (Feyenoord), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Strahinja Pavlovic (Cercle Brugge), Marko Petkovic (Backa Topola), Milan Gajic (Estrela Vermelha) e Filip Mladenovic (Légia de Varsóvia);

Médios: Mihailo Ristic (Montpellier), Sasa Lukic (Torino), Uros Racic (Valência), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilha), Nemanja Radonjic (Hertha Berlim), Dusan Tadic (Ajax), Nenad Krsticic (AEK), Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Darko Lazovic (Hellas Verona), Marko Grujic (FC Porto), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK) e Filip Kostic (Eintracht Frankfurt);

Avançados: Aleksander Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Dusan Vlahovic (Fiorentina) e Despotovic (Rubin Kazan).