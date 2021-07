Nélson Semedo vai passar a representar o clube dos casados. O internacional português aproveitou o período de férias após o Euro 2020 para fazer o pedido de casamento à companheira, Marlene Alvarenga, com pompa e circunstância.



O jogador do Wolverhampton apostou num jantar especial com a surpresa num dos pratos, antes de apresentar o anel e ouvir o desejado sim.



Depois, ainda houve tempo para um desenho do casal e até fogo de artifício. Nélson Semedo e Marlene Alvarenga são pais de dois filhos, Luana e Thiago.



Veja o vídeo do pedido de casamento.