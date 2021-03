A procuradoria francesa abriu uma investigação ao assalto à residência de Angel Di María, quando o jogador estava a defrontar o Nantes, ao serviço do Paris Saint-Germain.

A secretária-geral do gabinete da Procuradoria de Nanterre, Marion Chalaux, explicou à agência Associated Press, que o inquérito será conduzido pela unidade especial de assaltos à mão armada e assaltos graves.



De acordo com Chalaux, os assaltantes entraram na casa de Di Maria, no subúrbio parisiense de Neuilly-sur-Seine, e segundo o jornal L’Équipe roubaram relógios e joias avaliados em cerca de 500.000 euros.



Mauro Icardi e Sérgio Ricco, outros jogadores do Paris Saint-Germain, também tiveram as suas casas assaltadas na zona de Neuilly-sur-Seine, em janeiro.

Entretanto, a assessoria de imprensa de Marquinhos confirmou que a habitação da família do jogador também foi alvo de um assalto neste domingo.



«Durante a partida entre PSG e Nantes, disputada neste dia 14 de março, a casa dos pais do jogador foi alvo da ação de bandidos e, no momento da invasão, familiares do brasileiro estavam na residência», explica a assessoria de imprensa do brasileiro.

No assalto, em Chatou, a imprensa francês avança que os intrusos roubaram malas, joias e outros objetos, além de 2.000 euros em dinheiro, mantendo o pai de Marquinhos fechado numa divisão, juntamente com dois familiares adolescentes.