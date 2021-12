Zouhair Feddal ficou fora da lista de convocados de Marrocos para o CAN 2021, que tem início em janeiro de 2022, nos Camarões. O defesa do Sporting reagiu, entretanto, à ausência do Campeonato Africano de Nações.

«Infelizmente não estou na lista do meu país para participar no CAN, vou continuar a trabalhar para poder voltar. O amor pelo meu país não pode ser descrito. Boa sorte Marrocos», disse o defesa, nas redes sociais, após o anúncio do selecionaodor Vahid Halilhodžić.