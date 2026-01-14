Numa final antecipada, a meia-final entre Marrocos e Nigéria – em Rabat – só ficou decidida após o desempate por penáltis (0-0, 4-2 após penáltis). Na noite desta quarta-feira, o lateral Zaidu (FC Porto) não saiu do banco. Apesar do domínio dos anfitriões do torneio, a Nigéria resistiu durante mais de 120 minutos.

No derradeiro desempate, o marroquino Igamane desperdiçou, mas viu os nigerianos Chukwueze e Onyemaechi (ex-Boavista) serem travados pelo guardião Bono.

Assim, Marrocos vai procurar repetir a conquista de 1976, defrontando o Senegal que ambiciona repetir 2021. O duelo decisivo está agendado para a noite de domingo (19h), de novo em Rabat.

