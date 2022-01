O Gabão empatou a duas bolas contra Marrocos e garantiu a passagem aos oitavos de final da CAN.



Privado Aubameyang e de Lemina, duas das suas maiores figuras, os gaboneses estiveram duas vezes na frente o marcador graças ao golo de Allevinah (21m) e a um autogolo de Aguerd (81m). Apesar de já terem garantido a passagem à fase a eliminar, os Leões do Atlas responderam com golos de Sofiane Boufal (74m) e de Achraf Hakimi (84m).

Com este empate, Marrocos garantiu a liderança do grupo C enquanto o Gabão terminou em segundo. De fora ficou o Gana, candidato a maior desilusão do torneio.



Os ganeses fecharam a participação nesta edição da CAN com um desaire diante de Comores (3-2), seleção que ainda pode seguir em frente como uma das quatro melhores terceiras classificadas.

A jogar com menos um elemento desde o minuto 25, devido à expulsão de Andre Ayew, o Gana que entraram a perder no jogo, face ao tento madrugador de El Fardou Ben (4m), viram Mogni (62m) sentenciar, praticamente, o desafio, mas ainda conseguiram uma insuficiente reação.

Num curto espaço de tempo, Boakye (64) e Djiku (77) restabeleceram a igualdade, em Garoua, sendo que, perto do apito final, Mogni (85m) selou a vitória para a seleção de Comores.