O avançado Zabiri, vinculado ao Famalicão, marcou no triunfo de Marrocos sobre a Coreia do Sul, na madrugada desta sexta-feira, nos “oitavos” do Mundial de sub-20 que decorre no Chile. O ponta de lança esteve em ação até aos 78 minutos e aplicou o 2-0 (58m), depois de o defesa central Shin Min-Ha conceder um autogolo ao oitavo minuto. Assim, Zabiri leva três golos em quatro encontros.

Ainda que os sul-coreanos tenham reduzido aos 90+6m, de penálti, de pouco valeu. Desta forma, Marrocos agenda encontro com os Estados Unidos nos “quartos”, na noite de domingo (21h). A seleção norte-americana eliminou a Itália (2-0).

Este título continua na posse do Uruguai. Entre as seleções em prova, apenas Argentina (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), França (2013) e Espanha (1999) conquistaram o Mundial sub-20.