O guarda-redes marroquino Ayoub Lakred sofreu nesta sexta-feira um daqueles golos dignos de apanhados.

Na partida entre o FAR Rabat e o MAS Fès, o guardião do Rabat fez um mau domínio após atraso de um companheiro e acabou por sofrer um autogolo, no mínimo, caricato.

Veja como tudo aconteceu: