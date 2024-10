Pedro Santos assinou contrato com a Federação de Futebol de Marrocos, para liderar um programa de formação de talentos criado pelo rei Mohammed VI, com vista ao Mundial 2030, que Marrocos organiza juntamente com Portugal e Espanha.

Aos 45 anos e natural de Cantanhede, Pedro Santos foi durante as últimas três temporadas coordenador da formação do Rio Ave. No currículo conta ainda com experiências como treinador-adjunto e scout, tendo trabalhado no FC Porto, na Académica e na Naval, entre outros clubes. Foi ainda coordenador-geral do Povoense.