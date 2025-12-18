Marrocos
VÍDEO: médio de Marrocos faz golaço do meio-campo na final da Taça Árabe
Tannane inaugurou o marcador ao quarto minuto, em final eletrizante
A final da Taça Árabe, entre Marrocos e Jordânia, na tarde desta quinta-feira no Qatar, ficou marcada pelo golaço apontado pelo médio Tannane, que ao quarto minuto desferiu um remate do meio-campo. Ao leme desta seleção "alternativa" de Marrocos está Tarik Sektioui, selecionador olímpico e antigo avançado do FC Porto.
Ainda que o bis de Olwan (48 e 68 minutos) tenha lançado a Jordânia para a frente, e coroado o avançado como o melhor marcador da prova com quatro golos, o avançado Hamdallah aplicou o 2-2 aos 87 minutos.
