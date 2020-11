Declarações de André Villas-Boas, na conferência de imprensa após a derrota do Marselha, no Dragão, frente ao FC Porto, em jogo da Liga dos Campeões:

«A responsabilidade é toda nossa. O jogo está marcado pelos nossos erros individuais. Oferecemos os golos, tal como aconteceu contra o Olympiakos, contra o Manchester City… Hoje aconteceu de novo. Nós tivemos mais posse de bola, mas o FC Porto teve mais intensidade. Tivemos pouca sorte no primeiro golo, depois no penálti falhado pelo Payet, mas a responsabilidade é nossa [...]. O FC Porto foi competitivo. Entrou com uma determinação e com uma marcha que não pudemos acompanhar. As bolas podem tombar para um lado ou para o outro. A verdade é que tombaram para eles e marcaram logo. Quando quisemos entrar no jogo já estava 2-0. Somos batidos de forma demasiado fácil. Falta-nos um bocadinho mais de ambição e de experiência.»

«Acabamos por pagar caro os nossos erros. Não porque somos piores, mas porque damos golos aos adversários. Hoje houve má sorte no lance do primeiro golo, um penálti falhado... Erros que continuam a suceder. Isso vem com expêriencia, com estar mais confiante, mais atento. Na Liga dos Campeões sofremos golos de forma demasiado fácil. Temos de ser mais capazes. Quando queremos entrar no jogo, já levámos um ou dois golos. Isto não pode acontecer. Tem de acabar.»

[Sobre o percurso na Liga dos Campeões] «Sinto vergonha. É mesmo isso. Não há mais nada a acrescentar. Lutámos até ao fim, mas o FC Porto teve mais vontade de ganhar. Foi mais intenso e agressivo e pagámos um preço por isso. É preciso muita experiência na Liga dos Campeões. Não estamos preocupados com a qualificação, mas em transmitir uma boa imagem. Para fazer m**** é preciso estar na Liga dos Campeões. Nós estamos na Liga dos Campeões e só fazemos m****.»