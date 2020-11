André Villas-Boas propôs a retirada do número 10 em homenagem a Maradona, que morreu esta quarta-feira aos 60 anos.

«Gostaria que a FIFA retirasse o número 10 em todas as equipas e para todas as competições. Acho que é a melhor homenagem que podemos prestar ao melhor jogador da história», afirmou o técnico português do Marselha em declarações à imprensa após a derrota com o FC Porto para a Liga dos Campeões.

Os franceses perderam por 2-0 esta noite no Estádio Vélodrome, deixaram de ter hipótese de se apurarem para a próxima fase e bateram o registo negativo de 13 derrotas consecutivas na Liga dos Campeões.