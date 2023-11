Mehdi Benatia é o novo conselheiro desportivo do Marselha, anunciou esta quinta-feira o emblema francês.

Em comunicado, o Oympique informa que o antigo defesa-central «auxiliará no desenvolvimento e implementação da estratégia desportiva do clube, em particular para atrair, formar e reter os melhores talentos».

Além disso, «participará também em missões de detecção e scouting, em conjunto com Roberto Malfitano, promovido a chefe de scouting da equipa profissional».

Benatia, refira-se, completou a formação no Marselha, mas nunca chegou a jogar profissionalmente na equipa principal. Passou por clubes como a Juventus, a Roma ou o Bayern Munique e retirou-se no final de 2021/22, ao serviço do Karagumruk.