O treinador do Marselha, Jean-Louis Gasset, em declarações após a derrota em casa do Benfica, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa:

«Os últimos minutos e o golo dão-nos muitas esperanças para a segunda mão.

[O que disse ao intervalo?] Os quartos de final da Liga Europa são sempre dois jogos, temos ainda a segunda mão em casa. Sofremos o segundo golo num contra-ataque, é um dos nossos defeitos. Já tinha acontecido no campeonato. Houve alguns percalços. O Mbemba por exemplo, deu tudo por tudo, tomou a decisão de jogar apenas ontem, e ainda estava condicionado. Se fôssemos mais assertivos, podíamos ter feito mais golos. Temos de continuar assim.

Ainda estamos na corrida, sabemos com quem vamos jogar, e sabemos que temos a capacidade de nos superar. Com o apoio dos adeptos, temos muitas esperanças.

[Adeptos presentes no estádio foi uma bela surpresa?] Gostamos de jogar perante os nossos adeptos, no nosso estádio, perante um público muito fervoroso. Isto dá-nos muita esperança para o jogo da próxima semana. Vamos tentar recuperar alguns lesionados. Temos muita expectativa para a segunda mão.

[Como explica a derrota?] Quando se jogam bolas em contra-ataque, três contra três, é necessário um maior critério. Há uma série de coisas que terão de ser feitas, é um trabalho que vamos fazer.

[Sobre a lesão do Merlin] É no tornozelo, ao intervalo já tinha o tornozelo inchado. Não há nenhuma lesão que se vá curar em 48 horas, isso posso garantir.

[Vantagem da segunda mão ser no Vélodrome?] É óbvio que controlamos muito menos os nossos jogos fora do que em casa. O fervor do público, o empenho dos jogadores, e também o facto de termos uma estratégia mais ofensiva, faz com que tenhamos de fazer um jogo perfeito para passarmos à próxima ronda.»