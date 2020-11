André Villas-Boas mostrou-se visivelmente desagradado com a campanha europeia do Marselha, depois da derrota com o FC Porto no Dragão.

O técnico da equipa francesa não reconhece grande consolo em lutar pelo terceiro lugar que dará acesso à Liga Europa.

«A Liga Europa é o lugar para quem não se conseguiu qualificar. Não seria uma grande alegria para nós. Ainda vamos jogar com o FC Porto e Olympiakos em casa, mas preocupa-me dar uma imagem positiva do Marselha. Não é normal o que está a acontecer. A vantagem da Liga dos Campeões é que vai acabar rapidamente. Agora, a Liga Europa não é um prémio para ninguém. É o lugar permitido aos que perdem. Não vamos encará-la como um objetivo, porque não o é. O objetivo é limpar uma imagem que até este momento tem sido aterradora. Quem sai da LC deve sair pela porta pequena e não incomodar muito», afirmou o técnico português no final do jogo.

Sobre o facto de o Marselha ter registado 12.ª derrota consecutiva na Liga dos Campeões, igualando o recorde negativo do Anderlecht na competição, Villas-Boas salientou que o lastro vem de trás (a última vitória dos franceses foi em 2012).

« Não tenho nada que ver com essa realidade. Calhou-me a mim. Faço parte da estatística. Tenho vergonha. É uma vergonha para o Marselha...», frisou o técnico, que não quis comentar o regresso ao estádio do «seu» FC Porto: «Por respeito ao Marselha e a esta derrota vergonhosa não é o momento.»